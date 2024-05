Kronprinsesse Victoria åbner dramatisk Eurovision-finale

Mens dramaet er eskaleret op til årets Eurovision-finale i sådan et omfang, at der var tvivl om, hvorvidt det ville blive gennemført, åbnede showet præcis klokken 21.00 som planlagt i Malmö Arena i Sverige.

Det var landets tronarving, kronprinsesse Victoria, der i et båndet klip bød kombattanterne velkommen.

Hun er også til stede i Malmö Arena for at overvære finalen. Det var der forlydender om allerede tilbage i april, at hun ville være, men at det afhang af sikkerhedssituationen.

Også den amerikanske Hollywood-stjerne Will Ferrell har indfundet sig i Malmö Arena. Han er gift med den svenske producer og skuespiller Viveca Paulin.

Mens musikfesten er i gang indenfor, demonstrerer propalæstinensere uden for arenaen. De er trængt ind på områder, hvor de ikke har lov til at demonstrere, og der meldes om sammenstød med politiet. Både svenske, danske og norske betjente er til stede.

Israel har kvalificeret sig til finalen, men at Israel overhovedet deltager har vakt vrede.

Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Kritikere forstår ikke, hvorfor Israel må deltage, når Rusland og Belarus er ekskluderet. European Broadcasting Union (EBU), der arrangerer Eurovision, har udtalt, at grandprixet er en konkurrence mellem public service-udbydere, ikke regeringer.

Kort inden finalen udtalte generaldirektøren i EBU, Noel Curran, til svenske SVT, at han ikke kan "se tilbage og sige, at beslutningen har været forkert".

Han tilføjer, at EBU har vurderet, at den israelske tv-station KAN, der viser Eurovision, ikke har brudt nogen regler.

Derfor var Israels deltager, Eden Golan, med og gik videre fra semifinalen. Til lørdagens finale blev den 20-årige sanger modtaget med både buhråb og bifald, da årets finalister blev præsenteret på scenen. Det samme udspillede sig, da hun fremførte sin sang, "Hurricane". Men modstanden mod hendes deltagelse var bestemt ikke overdøvende. Der var også klap og hujen.

26 nationer ud af 37 har kvalificeret sig til Eurovision-finalen. Men inden finalen blev Holland smidt ud af konkurrencen.

Joost Klein har forbrudt sig mod adfærdskodekset, da han angiveligt opførte sig truende over for en ansat på produktionsholdet.

Den udlægning genkender den hollandske tv- og radiostation Avrotros ikke. Han blev filmet, lige efter at han havde forladt scenen efter sin optræden i torsdagens semifinale, selv om han havde indikeret, at det var imod hans ønske.

En håndfuld lande, heriblandt Irland, Grækenland, Storbritannien, Schweiz og Portugal, har angiveligt ifølge flere medier overvejet at trække sig af stadig uklare årsager. Men alle 25 lande har stillet til start.

