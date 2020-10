Kronprinsparret giver stjerner for dans og socialhjælp

På Værket i Randers skal en balletkoreograf og en socialforening modtage årets Stjernedryspriser på lørdag.

En nyskabende balletdanser samt en forening, der arbejder for anbragte børn og unges vilkår, bliver lørdag inviteret på scenen, hvor de vil få overrakt Kronprinsparrets Stjernedryspriser.

Koreograf og danser ved Den Kongelige Ballet Sebastian Kloborg modtager Den Kulturelle Stjernedryspris for sin nyskabende tilgang til koreografi.

Den Sociale Stjernedryspris går til foreningen De Anbragtes Vilkår, der arbejder for bedre vilkår for anbragte børn og unge.

Hvem der skal modtage Stjernedryspriserne, er helt og holdent op til kronprinsparret, efter at to komitéer med ekspertise inden for henholdsvis kultur og socialt arbejde indstiller potentielle modtagere.

Stjernedryspriserne blev introduceret i 2009, efter at kronprinsparret i fire år forinden årligt havde uddelt de prestigefyldte priser Kronprisparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris.

- Formålet med Kronprinsparrets Priser er at synliggøre og anerkende den ekstraordinære præstation inden for dansk kultur og socialt arbejde, står det på kongehusets hjemmeside.

Prisoverrækkelsen foregår i en ny by hvert år og har endda fundet sted i den australske storby Sydney i 2013.

Når Sebastian Kloborg og De Anbragtes Vilkår skal inviteres på scenen for at modtage deres priser, bliver det imidlertid i lidt mindre eksotiske rammer på musik- og teaterhuset Værket i Randers.

Tidligere modtagere af Kronprinsparrets kulturelle Stjernedryspris tæller blandt andre sangerinden Jada i 2019 og filminstruktøren Annika Berg i 2018.

Den sociale Stjernedryspris er førhen gået til den socialøkonomiske virksomhed Frak, der arbejder med at få udsatte børn og unge i fritidsjob, og foreningen Fundamentet i Aarhus for deres arbejde med ensomme unge.

Ud over hæderen får modtagerne af Stjernedryspriserne 100.000 kroner hver.

Modtagerne af Kulturprisen og Den Sociale Pris vil blive afsløret lørdag til arrangementet i Værket.

