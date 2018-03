Debutants sanselige novellesamling viser, at familien også er et rum for hemmelighed og rædsel

5 stjerner

Emma Bess’ debutnoveller er både klaustrofobiske og befriende, når de rejser dybt ind i intimsfæren i familien – det sted, hvor man har slimhindekontakt, deler livshistorie og ikke forstår hinanden overhovedet

”Jeg tager min tallerken, mit glas og bestik og går ind. Nellie og jeg er uforståelige for mor og far. Det er det smukkeste og mest fredfyldte.” Sådan siger den unge lillesøster i første novelle i Emma Bess’ samling, og hendes ord illustrerer meget fint samlingens præmis: at vi er uforståelige for hinanden. For under overfladen i familien gemmer der sig så mange hemmeligheder og løgne, at spørgsmålet er, om nogen ved, hvem hinanden er overhovedet.