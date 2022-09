Kropsdele er fundet efter flystyrt i Østersøen søndag

Der er fundet ligdele efter et flystyrt i Østersøen i søndags.

Det bekræfter den lettiske flåde over for det svenske medie Aftonbladet.

- Vi ved, at det er kropsdele, men vi ved endnu ikke, om det er flypassagererne, siger Liva Veita, der udtaler sig på vegne af flåden, til Aftonbladet.

Ligdelene er nu overdraget til politiet.

Det var et lille privatfly med fire passagerer om bord, der søndag omkring klokken 19.45 styrtede i Østersøen ud for den lettiske by Ventspils.

Tidligere på aftenen havde luftfartsmyndighederne mistet kontakten til flyet.

Fire tyskere var på vej hjem til Köln fra en feriebolig i Spanien, da ulykken skete.

Der er tale om en 72-årig mand, der ejer flyet, hans 68-årige kone, deres 26-årige datter samt en 27-årig mand. Det skriver den spanske avis El Pais ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Flyet skulle egentlig have landet i Köln i Tyskland. Det fortsatte dog forbi den tyske by, gennem svensk luftrum og styrtede til sidst ned i Østersøen.

Jagerfly fra Danmark og Tyskland var tidligere i luften for at undersøge situationen. Piloterne berettede, at de ikke kunne se nogen i cockpittet.

/ritzau/