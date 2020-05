Jagten på århundredets kærlighed, hvad enten den findes i mødet mellem to mennesker eller i kunsten, er omdrejningspunktet i romandebutanten Annette Bjergfeldts bog ”Højsangen fra Palermovej”. I forfatterens eget liv har kærligheden ført hende over Atlanten og tilbage igen for at finde sig selv, genfinde kærligheden og turde stå ved sin kunst og kirkegang