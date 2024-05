KU har investeret en million i virksomheder på FN-liste

Københavns Universitet har investeringer for en million kroner i virksomheder, der ifølge FN har forretningsmæssige tråde til israelske bosættelser i besatte palæstinensiske områder.

Det skriver universitetet i et opslag på det sociale medie X.

Investeringerne i virksomheder, der optræder på FN-listen, gælder Booking.com, Airbnb og eDreams.

Universitetets investeringspolitik er lige nu genstand for kritik fra en gruppe propalæstinensiske studerende, som i disse dage har sat en protestlejr op på universitetets område.

Universitetets bestyrelse mødtes i april for at drøfte tilgangen til, at midlerne er placeret i virksomheder, som har aktiviteter på Vestbredden.

- Bestyrelsen konstaterede, at der ikke aktuelt eksisterer et marked med investeringsprodukter, hvor virksomheder på FN-listen automatisk ekskluderes, lyder forklaringen på X.

Det kan løses ved, at midlerne under forvaltning i stedet investeres i stats- eller realkreditobligationer.

Men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis man vil sikre den rette risikospredning, mener bestyrelsen.

Det er hensigten, at midlerne skal vokse og dermed sikre, at universitetet ikke mister købekraft, så der fortsat vil være tilstrækkeligt med midler til at investere i forskning og uddannelse fremadrettet.

Universitet forklarer desuden, at man fremover vil føre et mere aktivt ejerskab over for sine kapitalforvaltere. Det skal ske ved at indgå i en regelmæssig dialog med dem.

- Det vil sige regelmæssig dialog om blandt andet de virksomheder, der måtte optræde i porteføljerne, som er på den omtalte FN-liste, lyder det i opslaget.

I mellemtiden har de kritiske studerende meddelt, at de som udgangspunkt agter at forblive på universitets område, indtil en række krav er indfriet.

De vil blandt andet have Københavns Universitet til at anerkende og fordømme drabene på palæstinensere. Universitet holder imidlertid fast i, at det ikke vil forholde sig aktivt til konflikten i Gaza.

Ritzau har forsøgt at få fat i Københavns Universitet for en kommentar.

