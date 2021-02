Ånd og tro til din vinterferie: Her er podcasts, tv-serier og bøger, du kan fordybe dig i

Hvad skal man lave i vinterferien, når intet i år er, som det plejer? Her får du tips til podcasts, serier og bøger, du kan fordybe dig i i den kolde vintertid – om liv og død, fjerne ekspeditioner og tro og tvivl

Kulturlivet er lukket ned, vi må ikke rejse og ikke se for mange mennesker. Dette års vinterferie vil for mange være mere stille og rolig, end man er vant til. Men i stedet for at ærgre sig over spildte muligheder, hvad så med at lade disse ydre omstændigheder være anledning til en indre fordybelse? Et rum til refleksion, som en travl corona-hverdag eller vanlig aktivitetsspækket vinterferie sjældent giver plads til?

Her guider Kristeligt Dagblad dig til en række kulturprodukter om livets store spørgsmål, du kan fordybe dig i i ferien.

Ekspeditioner til fjerne egne

For nogle er vinterferie lig med skiferie. Andre foretrækker de varmere himmelstrøg midt i den mørke danske vinter. Nu, hvor coronaepidemien har sat en stopper for rejser over landegrænser i flere måneder, kan udlængslen være stor. Heldigvis er det endnu kun fantasien, der sætter grænser for, hvor du rejser hen i sindet.

Mod klodens fjerneste egne? Eller tilbage i historien? I podcasten ”Den yderste grænse” kan du begge dele. Bjørn Hartvig, medlem af Eventyrernes Klub, inviterer fagkyndige gæster i studiet, og sammen dykker de ned i heltemodige danskeres største ekspeditioner. Et nyt afsnit, en ny mission. Du kan sejle rundt om Nordpolen i en åben jolle, tage med bjergbestigere til Himalaya eller rejse fra Mongoliet til Danmark på hesteryg. Du kan også komme med til nutidens Afghanistan, hvor krigskorrespondent Nagieb Khaja oplever ”evighedskrigen” fra fjendens frontlinje. Eller tage med en astronaut ud i rummet.

”Den yderste grænse”, der er produceret af Nationalmuseet, udmærker sig som historie- og kulturformidling i ét. Seriens force er Hartvigs samtalepartnere, der tæller historikere, antroprologer, journalister, forfattere og forskere. Fælles for dem er, at de ved så meget om det, de taler om, at det tenderer nørderi. Med sans for både detalje og dramaturgi er ”Den yderste grænse” som at være med på de eventyrrejsendes færd.

Find "Den yderste grænse" på Nationalmuseets hjemmeside, Spotify, Podimo, Apple Podcasts eller Radio LOUD.

Bøn og pilgrimsvandring

Gåture er blevet et hit under corona-nedlukningen, også i disse allerkoldeste vinterdage. Med forsamlingsforbud og afstandskrav er gåturen et yndet alternativ, når det gælder samvær med sine kære. Mindst lige så givende kan det dog være blot at gå og være med sig selv. Hvad end det er i byens brostensbelagte gader eller ad øde skovstier, kan ene-vandringen noget særligt.

"Sammen hver for sig", hedder det efterhånden så berømte corona-slagord jo, og har du lyst til åndeligt selskab på turen, er pilgrimspodcasten "Levende Vand" et godt sted at gå hen. I selskab med en præst inviteres lytteren med på en pilgrimsvandring, der har enten et bestemt eksistentielt tema eller kirkeårets aktuelle højtid som omdrejningspunkt. På den 45-60 minutter lange vandring hører du den andens vejrtrækning og fodtrin. Med mellemrum gør præsten holdt og taler i dit øre, inspirerer til bøn, meditation og refleksion. Du behøver ikke være vant til at vandre eller for den sags skyld vant til at tro for at være med.

Find "Levende Vand" i Apple Podcasts.

Prædikener og pauser fra hverdagens strøm

Inspiration til åndelig fordybelse finder man også i forhenværende biskop Steen Skovsgaards andagtsamling, ”Giv mig en tanke.” De 208 mini-prædikener er oprindeligt skrevet til Kristeligt Dagblads format ’Ordet’. Teksterne, der består af anekdoter, hverdags-beretninger, personlige oplevelser og citater, er rundet af klassisk protestantisk forkyndelse – og tilbyder et tankefuldt pusterum fra hverdagens travle strøm. Eller, som forfatteren selv udtrykker det: Håbet er, at bogen kan være ”den smule vand, der kan inspirere og give adgang til den levende kilde, Jesus Kristus.”

"Giv mig tanke" af Steen Skovsgaard kan blandt andet købes hos Bog og Idé.

Langsomme sjælesamtaler

At sætte tempoet ned og give plads til refleksion kan man også gøre i selskab med P1’s radioprogram ”Tal til mig” og Radio4’s ”Det sidste måltid.”

De to programmers setup er forskellige, men har det fortrolige rum og den langsomme samtale til fælles. Samtalen mellem to mennesker om tid, der er gået, og levet liv. Tal til mig, siger journalist og radiovært Iben Maria Zeuthen hver uge til en ny kendt dansker – om en bestemt udfordring og overgang i livet, der har haft en betydning for vedkommendes tro. I ”Det sidste måltid” skal gæsten forestille sig, at vedkommende står på grænsen til sit dødsleje og får til opgave at udforme sin egen nekrolog – selvfølgelig med trofast assistance fra vært, Lærke Kløvedal, og over et selvvalgt overdådigt sidste måltid. Hvor P1’s ”Tal til mig” ikke bærer skyggen af selvironi, men synes at befinde sig bedst i sin dvælen ved livets alvorstunge sider, er "Det sidste måltid", trods en morbid præmis, overraskende muntert. Begge programmer hylder den eftertænksomme sjælesamtale og står som emblemer på eksistens-interviewets kunst.

Find "Tal til mig" på P1, "Det sidste måltid" på Radio4 eller lyt til begge der, hvor du hører podcasts.

Tab og klimasorg

Klimaaktivist Raph Coleman løber over Sydafrikas savanne, da han pludselig falder om. Han dør af en ukendt hjertefejl 25 år gammel. I DR P1's podcastserie "Carsten Jensen i krise" møder vi Raphs stedfar i sorgen efter tabet. Montagen i fire dele handler om at "forlade den verden, man kender." Om opgaven at udholde en katastrofe – den, der er indtruffet, men også den, der sker. Tabserfaringen, der kredses om, er nemlig ikke kun en fars, når han mister sin søn, men også en større, kollektiv sorg over klodens måske uoprettlige tilstand.

Man hører lyden af verden, der forandrer sig, som også er lyden af klimakrisen: Grønlands gletsjere smelter, Australiens skove brænder. Man hører en mors afskedsbrev til sin søn. Det hele spindes elegant sammen af P1's Iben Maria Zeuthen. Som en alvidende fortællestemme er hun blikket, der står over det hele. Akkompagneret af bedrøvet klaverspil og mørkt apokalyptisk opera, tager hun lytteren med over kontinenter, verdenshave og en mytologisk glødende himmel.

"Carsten Jensen i krise" lader sig ikke lige karakterisere. Den blander elementer fra portrættet, reportagen og nekrologen. Både i form og tema har vi at gøre med en storladen fortælling.

"Carsten Jensen i krise" kan findes på DR LYD eller der, hvor du hører podcasts.

Tro og tvivl i et mere og mere sekulariseret land

De store fortællinger findes også på skærmen. Og mens biograferne er lukkede landet over, kan vi heldigvis lade historierne udfolde sig hjemme i egne stuer. Midt i alle de seværdige serie-blockbusters fra de amerikanske streamingtjenester bør fremhæves de mesterværker, der hvert år produceres i Norden. Har du ikke fået set de seneste års perler som Ulven kommer (2020), Når støvet har lagt sig (2020) og Fred til lands (2019), er det værd at gå tilbage i det kvalitetsspækkede public service-arkiv hos Danmarks Radio.

I arkivet finder man fra 2017 og 2018 også DR’s familiedrama Herrens veje. Her kan man opleve skuespiller Lars Mikkelsen i rollen som Johannes Krogh, lokalsamfundets provst og præstefamiliens patriark. Han tordner faretruende af dæmonisk vrede det ene øjeblik, i det næste horer han, i det tredje vakler han i fordrukken fortvivlelse som fortællingens ægte stakkel. Rundt om ham står hans kone og to sønner, der alle hver især må kæmpe deres kampe. Serien handler om at tro og tvivle i dagens sekulære Danmark. Om at tabe sig selv eller Gud af syne, søge sin egen sti og betale prisen. Måske den også handler om – som Dostojevskij udtrykte det – hvordan den ulykkelige familie altid på sin egen måde er ulykkelig.

Se Herrens veje på DR TV.

Troskulturer og andres horisonter

Til sidst tre hurtige tips til nye serie-perler fra udlandet, der også også har andre religioner og troskulturer som omdrejningspunkt, nemlig den svenske spændingsserie "Kalifat", den amerikansk-tyske miniserie "Unorthodox" og den i Tyrkiet lige nu omdiskuterede samfundsskildring "Ethos".

I svenske SVT1's "Kalifat" (2020) følger vi en række unge radikaliserede muslimer i Stockholm og den syriske by Raqqa, Islamisk Stats daværende højborg. Serien portrætterer, hvad der kan drive unge mennesker til at forlade det land, de er vokset op i, for at kæmpe for IS' kalifat i Syrien. Hvad er det egentlig for en virkelighed, de unge forlader – og hvilken forestilling om fremtiden søger de imod? Foruden at være et skarpt samfundsportræt, der skriver sig ind i en betændt integrationsdebat i Sverige, udmærker serien sig ved at være ægte nervepirrende drama.

I den tysk-amerikanske miniserie "Unorthodox" (2020) forlader en ung kvinde også alt dét, hun kender, i drømmen om noget andet. Esther Shapiro vokser op i det ultraortodokse hasidisk-jødiske samfund i Williamsburg, New York. Hun føler sig fanget ikke mindst i et arrangeret ægteskab med en mand, hun ikke kan elske. Man følger hende på hendes flugt til Berlin, hvor hun møder en vennekreds af frigjorte kunstnersjæle. Serien, der er baseret på forfatter Deborah Feldmans selvbiografi af samme navn, giver et fascinerende, men også skræmmende indblik i et religiøst parallelsamfund. Og som en coming-of-age-historie af både smertefulde, sødmefulde og sanseligt frigørende øjeblikke skildres, hvordan det selv med den stærkeste vilje ikke er så let at forlade alt dét, der har støbt den, man er.

Den tyrkiske miniserie "Ethos" (2020) har sat gang i en bevægelse i Tyrkiet lige nu. Begejstrede seere og kritikere priser instruktør Berkun Oyas serie for at skildre det splittede land på en måde, intet filmværk før har gjort. Flere anmeldere har udråbt "Ethos" til at være Tyrkiets bedste dramaserie nogensinde. Meryem, en godmodig, lidt naiv og nysgerrig ung kvinde med tørklæde står i centrum af serien. Med en kalejdoskopisk og samtidig langsom, dvælende linse følger man en række skæbner, hvis liv flettes ind i hinanden på tværs af sociale skel, trosretninger, seksualitet og verdensanskuelser. I Oyas poetiske skildring af det splittede land er vildfarelse, smerte og uforløste drømme et fælles anliggende. "Ethos" er en socialrealistisk serie med et nyt blik på det moderne Tyrkiet.

Se "Kalifat", "Unorthodox" og "Ethos" på Netflix.