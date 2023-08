Kulturdanmarks holdninger er delte: Vil kunsten lide under et forbud mod koranafbrændinger?

Regeringens ønske om at stoppe sommerens koranafbrændinger foran ambassader har sat ild i debatten om ytringsfrihedens grænser herhjemme. Kristeligt Dagblad har spurgt fire kulturpersonligheder om deres holdning til et eventuelt forbud og dets konsekvenser for kunsten