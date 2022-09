Kulturinstitutioner i kritik: Vi bliver politiske kastebolde hvert år

Fregatten Jylland og Team Danmark står til at miste finanslovsmidler i 2023. Det samme gælder Danske Taler, som er reddet af udlodningsmidler, men kun for et år. Det er en uanstændig måde at føre kulturpolitik på, lyder kritikken, der fremføres i Folketingets kulturudvalg i dag, onsdag

Hvert år udspiller der sig et fast ritual, når de politiske partier skal give penge til en lang række museer og andre kulturinstitutioner som bevillinger på finansloven eller fra de såkaldte udlodningsmidler. Nogle modtagere står nemlig først til at miste deres penge i regeringens udspil, hvorefter pengene nogle gange, men ikke altid, alligevel bliver fundet, fordi andre partier ønsker det. For nogle modtagere gentager ritualet sig tilmed år efter år.

Men det er en forkert måde at føre kulturpolitik på, når man på denne måde gør kulturinstitutioner og mangeårige projekter til årlige politiske kastebolde, erklærer Jesper Troels Jensen, bestyrelsesformand i Danske Taler, der er et arkiv for dansk talekunst.