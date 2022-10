Kulturlivet rammes af de stigende energipriser

Energikrævende lysinstallationer slukkes helt eller delvis, i takt med at museer oplever, at prisen på strøm og varme underminerer budgetterne

For første gang i 26 år er den lysinstallation, der pryder facaden på det moderne kunstmuseum Hamburger Bahnhof i Berlin, slukket.

Årsagen er de stigende energipriser – og en bevidsthed om, at alle skal gøre deres for at spare på energien.