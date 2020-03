Kulturminister lover hjælp til nødstedte zoologiske haver

Joy Mogensen vil gerne undgå, at zoologiske haver må slå dyr ihjel for at overleve. Hun varsler hjælpepakke.

Landets zoologiske haver og akvarier råber i øjeblikket på hjælp, fordi de ikke er omfattet af de hidtidige hjælpepakker under coronakrisen. De er derfor presset økonomisk, imens de holder lukket.

Den yderste konsekvens er, at dyreparkerne og akvarierne må slå dyr ihjel for at overleve. I øjeblikket bruger de nemlig store summer på at passe dyrene, mens den begyndende højsæson er udeblevet.

Lørdag har kulturminister Joy Mogensen (S) lyttet til de nødstedte zoologiske haver og akvarier. Hun varsler en særskilt løsning til dem.

- Når jeg siger, at de zoologiske haver også kræver en særskilt løsning, så er det fordi, at de netop står og siger med meget stor røst, at de har brug for sikkerhed meget snart, ellers kan de begynde at slå dyr ihjel.

- Det har ingen af os lyst til at komme ud i. Her tænker jeg, vi kan give en håndsrækning. Vi mente, de kunne bruge de generelle hjælpepakker, men det mener de ikke selv. Og da de har behov for en afklaring meget hurtigt, bliver det også en særskilt forhandling, siger Joy Mogensen (S).

De zoologiske haver mangler entréindtægter, og fordi driften ikke kan karakteriseres som en fast udgift, er de ikke omfattet af den oprindelige hjælpepakke til erhvervslivet.

Desuden kan de zoologiske haver og akvarier kun sende meget lidt personale hjem, fordi dyrene naturligvis skal fodres og passes.

Helle Hegelund Knudsen er direktør for Kattegatcentret og bestyrelsesformand for foreningen Daza, som repræsenterer landets 15 største zoologiske haver og akvarier.

Hun er glad for, at man er blevet hørt og afventer nu en løsning. Uden en ny hjælpepakke, er konsekvenserne store, fortæller hun.

- Ingen står inden for en uge eller 14 dage med en beslutning om at aflive. Men som virksomhed bliver vi nødt til i yderste konsekvens at handle. Vi har et virksomhedsansvar for at undgå konkurs.

- Vi har ikke likviditetskrise over de næste 14 dage, men er det længere tid, så må vi jo tage beslutninger. På et tidspunkt kan vi blive nødt til at overveje at åbne, siger Helle Hegelund Knudsen.

Dyreparker oparbejder normalt likviditeten i løbet af højsæsonen, der skulle være begyndt, men nu er ramt af coronakrisen.

Helle Hegelund Knudsen lufter idéen om, at dyreparker kan være nødsaget til at åbne, fordi de stadig mangler klart svar på, om de er påbudt lukning.

- Et ret enkelt spørgsmål er, om vi er påbudt lukning i forhold til kompensationsmuligheder. Der har vi brug for et klart svar på, hvilken kasse vi er i. Det står uklart, siger hun.

Lørdag orienterer Joy Mogensen partiernes ordførere om en mulig løsning.

Ministeren forventer, at hun tirsdag kan fremsætte specifikke løsninger for blandt andet dyreparker og akvarier.

Deadline er tirsdag klokken 12, hvis forslag skal behandles inden påske.

