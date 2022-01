Kulturminister op til medieforlig: Demokratiet kræver stærke fælles medier

Selvfølgelig skal medier kunne tjene penge, men når staten støtter medierne massivt, skal det sikres, at der er bred adgang til nyheder for alle uanset alder, indkomst eller geografi, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Du har lagt op til, at der skal ske ændringer i mediestøtten i et kommende medieforlig, fordi der er store skævheder i, hvem der abonnerer på nyheder, både med hensyn til alder, geografi og indkomst. Hvorfor er disse skævheder et problem?