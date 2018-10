Kulturminister skal forklare lukning af industrimuseum

Socialdemokratisk kulturordfører vil have kulturminister i samråd om lukning af Brede Værk i Nordsjælland.

34 medarbejdere står til fyring, og udstillingen på Brede Værk ved Lyngby i Nordsjælland skal lukke.

Det er konsekvensen af en spareplan, som Nationalmuseet har iværksat.

Baggrunden er regeringens omprioriteringsbidrag, der pålægger museet at spare to procent hvert år.

Men lukningen af udstillingerne ved Brede Værk kommer ikke til at gå upåagtet hen.

Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, finder det uholdbart, at Nationalmuseet ikke længere skal beskæftige sig med en del af danmarkshistorien.

- Nationalmuseet har en klar opgave, som er defineret i selve navnet. Man skal fortælle hele Danmarks historie. Jeg mener, det er uholdbart, hvis man fjerner de sidste 150 års historie og siger, at det skal man ikke længere beskæftige sig med eller formidle. Så ophører man med at være et nationalt museum, siger Mogens Jensen.

Museet, der fortæller historien om industrialisering i Danmark, har haft en markant tilbagegang i antallet af besøgende fra over 40.000 i 2009 til beskedne 2183 besøgende i 2017.

Det hænger ifølge Mogens Jensen sammen med, at Nationalmuseet af økonomiske årsager har måttet indskrænke åbningstiden.

Socialdemokratiets kulturordfører vil nu kalde kulturminister Mette Bock (LA) i samråd.

- Nationalmuseet siger selv, at hvis de ikke var udsat for disse besparelser, så ville de aldrig prioritere på den måde. Så det handler i sidste ende om, at regeringen tilbagefører penge til Nationalmuseet, så man fortsat kan fortælle folkets historie, ikke kun kongers og krigeres historie, siger Mogens Jensen.

Nationalmuseet har tidligere oplyst, at man er i dialog med Danmarks Industrimuseum i Horsens om at videreføre dele af udstillingerne fra Brede Værk.

