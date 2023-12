Kulturminister Jakob Engel-Schmidt er blevet far for første gang

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) er blevet far for første gang.

Det skriver han på Facebook.

Han danner privat par med debattør og konsulent Camilla Søe, og sammen er de blevet forældre til Olivia.

- Efter sin helt egen tidsplan kom Olivia til verden søndag morgen. Med hjælp fra de dygtige og søde mennesker på Hvidovre. Fødslen var lang, men Camilla stærk, sej og udholdende. Så det hele endte godt, skriver Engel-Schmidt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- At hjælpe med at tage imod hende og holde hende første gang, er ubetinget det største. Nu glæder vi os til at vise hende alt det gode i tilværelsen, skriver han.

Partileder og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) skriver på Facebook, at Jakob Engel-Schmidt holder to ugers fædreorlov, og at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er fungerende kulturminister i den periode.

24. oktober fyldte Engel-Schmidt 40 år. Han har tidligere siddet i Folketinget for Venstre. Men da Løkke dannede netværket Det Politiske Mødested, som dannede grundsten for det senere parti Moderaterne, var Engel-Schmidt med fra start.

Engel-Schmidt blev sekretariatschef i netværket og efterfølgende politisk chef for det nye parti. Efterfølgende blev han spidskandidat i Nordsjælland til valget i 2022.

Han fik 4252 personlige stemmer ved valget 1. november sidste år. I den efterfølgende periode var han med Løkke på Marienborg, hvor Moderaterne endte med at gå i regering med Socialdemokratiet og Venstre.

Artiklen fortsætter under annoncen

15. december trådte Engel-Schmidt ud af Amalienborg som landets nye kulturminister.

Her har han blandt andet stået bag en ny medieaftale med styrket mediestøtte til regionale og lokale medier samt den første kulturpolitiske redegørelse i 25 år.

Men som medlem af både regeringens magtfulde koordinationsudvalg og økonomiudvalg har Engel-Schmidt ikke kun holdt sig til kulturpolitikken.

Han har eksempelvis deltaget ved regeringens præsentationer af finanslovsforslag og bandepakke.

/ritzau/