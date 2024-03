Kulturministeren: Vi skylder danskerne en konkurrent til P1

Der er ikke mange minutters livesending tilbage fra radiokanalen 24syv. Søndag udløber sendetilladelsen og 24syv, der tidligere var navngivet Loud, lukker og slukker.

Kanalen har både under navnet 24syv og Loud stået på mål for meget kritik siden første radioudsendelse 1. april 2020. Blandt andet på grund af manglende lyttere.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) ser heller ikke just med drømmende øjne på kanalens levetid og tilblivelsen af den.

- Når man ser på forløbet, så har det været uskønt og jo ikke til særlig stor gavn for de danskere, der gerne ville have et godt taleradio-alternativ til P1, siger han.

Han mener, at det er synd, at der er få danskere, der har lyttet til 24syv - både for skatteborgerne og dem, der savner det originale Radio24syv.

- Det originale Radio24syv, som rigtig mange danskere var glade for, blev ofret på symbolpolitikkens alter, fordi en række politikere primært fra Dansk Folkeparti ikke brød sig om radioens fokus, siger han og påpeger, at det var et Dansk Folkeparti, der dengang var under Kristian Thulesen Dahls ledelse.

Siden 2020 til nu har den nye kanal kostet 260 millioner skattekroner. Kulturministeren vil ikke svare direkte på, hvorvidt kanalen har været pengene værd.

- For de mennesker, der har lyttet til 24syv, har der været mange spændende programmer og nyskabende formater. Men for den brede befolkning har det nye 24syv måske fyldt for lidt, siger Jakob Engel-Schmidt (M).

24syvs lyttertal er i den lave ende. Ifølge DAB-tallene er der et gennemsnit på 19.000 ugentlige lyttere i 2024. Det skriver Journalisten.

Men som podcast er tallene en del højere.

De sidste 12 måneder er programmerne fra radiokanalen blevet lyttet mere end 20 millioner gange som podcast, skriver dagbladet.

Det er for tidligt at sige noget om, hvordan fremtidens taleradio skal se ud ifølge kulturministeren. Han understreger, at Radio4's sendetilladelse løber nogle år endnu.

- Men det er ikke for tidligt at tage hul på diskussionen om, hvordan man gør i fremtiden. Der skal være en konkurrent til P1. Det skylder vi danskerne, siger Jakob Engel-Schmidt.

Derfor opfordrer han Folketingets Kulturudvalg til at indkalde til samtaler og en høring, om hvordan fremtidens taleradio skal se ud.

/ritzau/