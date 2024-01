Kulturministeren vil have Møns Klint på Unescos Verdensarvsliste

Møns Klints kridhvide kanter og rullende bakker fortjener en plads på Unescos Verdensarvsliste.

Det mener kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der torsdag underskriver Danmarks officielle ansøgning om at få optaget naturområdet på den internationale liste.

- Det er en stor dag for Danmark og vores fælles historie, siger Jakob Engel-Schmidt.

Ud over at være smuk natur er Møns Klint også vigtig i forskningsmæssige sammenhænge, påpeger ministeren. Klinten kan give indsigter i istiden og hvordan den geologisk har formet Danmark.

- På den måde er Møns Klint centrum for forskningen i vores fortid og måde at forstå vores nutids landskaber på, siger han.

Det er ikke mere end 10 dage siden, at kulturministeren fik sved på panden, da store skred på 380 meters klintbredde sendte en væsentlig del af klinten 275 meter ud i havet.

- Det er selvfølgelig uundgåeligt, at klimaforandringerne er med til at ændre vores landskab. Men jeg blev en anelse bekymret, da det gik op for mig, at klinten skred i havet, siger Jakob Engel-Schmidt.

Han understreger, at der derfor er endnu mere grund til at passe så godt som muligt på Møns Klint.

Ministeren forventer, at en optagelse på Unescos Verdensarv vil føre flere turister til området.

Men han har ikke umiddelbart planlagt flere penge til at sikre området, hvor der ved flere tilfælde har været dødsulykker for besøgende.

Det er kommunens ansvar, lyder det fra ministeren, som dog er åben for at tale om det.

- Det er bestemt en mulighed. Men det vil jeg lade være op til kommunen, der har det lokale fremvisningsansvar, at afgøre. Hvis de har brug for min hjælp, er jeg sikker på, at jeg hører fra dem.

Nu skal Unesco vurdere ansøgningen, og hvis alt går vel for ministeren, er der svar i 2025.

