DR har et af verdens bedste orkestre

Kulturministeren peger på muligheden for at fjerne ensemblerne fra DR, men har muligvis glemt deres succes netop der

En kronik i gårsdagens Jyllands-Posten har vakt forståelig opstandelse – enkelte har ligefrem givet udtryk for lammelse – i dansk musikliv.



Under den tilsyneladende harmløse overskrift ”Rapport fra en ministerpost” bragte kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) to forslag på banen. Hendes første idé havde mottoet ”Kend dit land” og drejede sig om at sende skolebørn på udflugter i Danmark. Det lyder tilforladeligt og kan forstås som sukkeret på den bitre pille, det andet forslag må opfattes som: ”Tænk nu, hvis vi udskilte DR Koncerthuset og dets ensembler fra DR?”

Kulturministeren peger på flere muligheder. Man kan oprette en ny selvstændig institution – eller man kan henlægge ensemblerne til Det Kongelige Teater. Det sidste ville ifølge ministerens opfattelse give teatret et løft og nye muligheder. Mette Bock tilføjer: ”Huset ville i givet fald stå på fire kunstneriske ben: Skuespillet, balletten, orkestrene og sangen.”



Man kunne have indsat et ”igen”. For var det netop ikke med baggrund i et ønske om at styrke de enkelte kunstarter, at man udskilte operaen fra den gamle teaterbygning på Kongens Nytorv og takkede ja til Mærsk Mc-Kinney Møllers generøse gave på Dokøen? Og har Operaens historik siden indvielsen i 2005 ikke med al ønskelig tydelighed vist, at man både administrativt og kunstnerisk har hænderne fulde uden at få et andet stort orkester, DR Symfoniorkester, DRSO, lagt ind under sig?

Et af verdens bedste, for øvrigt. DRSO har rødder helt tilbage til 1925, hvor det blev grundlagt af kammersanger Emil Holm. Gennem de senere år har det været inde i en rivende udvikling, ikke alene som følge af bygningen af DR Koncerthuset, indviet i 2009, men også fordi det er lykkedes at få et par af verdens bedste ”orkesteropdragere” som chefdirigenter, først nu afdøde Rafael Frühbeck de Burgos, og fra indeværende sæson Fabio Luisi. Begge har bidraget til orkestrets stigende internationale ry.



DRSO har med succes optrådt på en række af verdens førende scener: Concertgebouw i Amsterdam, Musikverein i Wien, Royal Albert Hall i London og Carnegie Hall i New York. Det var i forbindelse med en af disse turneer, at den tyske violinist Anne-Sophie Mutter bedyrede, at DR Koncerthuset med sin fremragende akustik var et af hendes absolut foretrukne steder at spille.



Torsdagskoncerterne i Den Blå Kubus er en grundpille i dansk musikliv. De følges hver uge af 350.000 danskere på radio og tv – og millioner lytter med, når koncerterne transmitteres internationalt.

Mette Bocks ”fire ben” vil efter hendes opfattelse medføre, at ”behovet for et selvstændigt sjællandsk landsdelsorkester ophører”. Copenhagen Phil foreslås med andre ord nedlagt.



Kulturministeren er givetvis vidende om, at dette femte landsdelsorkester i sommerhalvåret fungerer som Tivolis Symfoniorkester, der har eksisteret siden 1843. Måske er det i hendes optik tilstrækkeligt med promenademusik fra de små pavilloner? Hun er dog på det rene med, at der er snubletråde undervejs, og slutter sin kronik med et kækt "Roger and over".





Debatten raser naturligvis allerede. På Facebook var en af de mest rammende kommentarer, at kulturministerens forslag var at sammenligne med at indlogere hunde på Inges Kattehjem med den begrundelse, at både hunde og katte har fire ben.



Peter Dürrfeld er forfatter og musikanmelder.