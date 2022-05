Kulturministeriet skal betale millioner til rettighedshavere

Østre Landsret har i en dom torsdag pålagt Kulturministeriet at betale en millionerstatning til Copydan KulturPlus, der sikrer, at blandt andre musikere får betaling for deres produkter.

Sagens kerne har været, om vederlagsordningen - blankmedieordningen - i en årrække var i strid med EU-retten. Og om staten har været ansvarlig for det.

Resultatet er, at Kulturministeriet skal betale en erstatning på 110 millioner kroner til Copydan KulturPlus.

Der var en så "kvalificeret overtrædelse af EU-retten", at "Kulturministeriet havde pådraget sig et erstatningsansvar for det tab, rettighedshaverne var påført fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021," lyder det.

Blankmedieordningen skal kompensere rettighedshavere til eksempelvis musik og film for, at det efter ophavsretsloven er tilladt for private at fremstille enkelte digitale kopier til privat brug.

Spørgsmålet i sagen var, om ordningen fra august 2014 til december 2021 var i strid med EU-retten, fordi den ikke omfattede vederlag fra salg af visse indbyggede lagringsmedier som eksempelvis smartphones, tablets og computere.

Blankmedieordningen blev i 2021 revideret, så den fra 1. januar i år også inkluderer privatkopiering på en række indbyggede lagringsmedier. Men ordningen blev ikke ændret hurtigt nok.

Ifølge Østre Landsret havde Kulturministeriet "pligt til så hurtigt som muligt at få afklaret behovet for en tilpasning af ophavsretslovens bestemmelser om blankmedieordningen til de krav, der følger af EU-retten."

Retten henviser til, at der i 2015 og 2016 blev afsagt to domme af EU-domstolen.

Med dommene, den teknologiske udvikling og ændringerne i danskernes kopieringsadfærd in mente var der skabt en sådan tvivl om, hvorvidt ordningen overholdt et EU-direktiv, og at ministeriet skulle have handlet hurtigt.

Kulturministeriet har mulighed for at anke til Højesteret. Men det står endnu ikke klart, om det vil ske.

- Kulturministeriet vil nu studere dommen nærmere i samråd med vores rådgivere for at vurdere konsekvenserne, lyder det i en mail til Ritzau.

/ritzau/