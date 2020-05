Kun publikum på hvert andet sæde i biografer og teatre

Der må være op til 500 publikummer i hver sal, og hvert andet sæde bør være tomt, står der i retningslinjer.

Når biografer og teatre åbner, skal hvert andet sæde være tomt. Alternativt skal der sikres en meters afstand mellem publikummer målt fra midten af hvert sæde.

Det fremgår af retningslinjer, som Kulturministeriet har udsendt, i forbindelse med genåbning af en række af landets kulturinstitutioner.

Kulturarrangementer med siddende publikum er undtaget forbuddet mod at forsamle sig flere end ti. Dog må der maksimalt være 500 samlet i de enkelte sale eller til hvert udendørsarrangement, fremgår det.

Men så er der brug for en ordning, der giver kompensation til kulturlivet for de halvtomme sale, som kan aflæses i indtægterne.

- Det koster det samme at sætte en forestilling op, uanset hvor mange der kommer, sagde direktør i Dansk Teater Peter Mark Lundberg til Politiken, inden retningslinjerne blev offentliggjort.

Torsdag, inden retningslinjerne var blevet offentliggjort, sagde kulturminister Joy Mogensen (S) til Ritzau, at hun var opmærksom på den problemstilling.

- Det kommer jeg til at arbejde videre med, sagde hun.

Selv om salene ikke må fyldes op, kan der opstå kø til at købe en billet eller kommer i lokalerne.

Ministeriet opfordrer til, at teatre og biografer styrer køer på stedet ved eksempelvis at indføre et nummersystem eller have tydelig skiltning.

I teatrene skal der holdes afstand også mellem skuespillerne og de øvrige optrædende på scenen. Og på grund af kraftig udånding skal der holdes ekstra god afstand mellem de optrædende, fremgår det af retningslinjerne.

- Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, for eksempel ved sang, råb, skuespil, fysisk anstrengelse med videre, skal der holdes to meters afstand.

Når det ikke er vanskeligt eller umuligt at holde afstanden, skal der i stedet være fokus på, at personerne er tæt på hinanden i kortest mulig tid. Det gælder særligt, hvis folk står ansigt til ansigt med hinanden.

/ritzau/