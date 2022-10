Kunst og kultur skal være for alle. Derfor søsætter Kunstfonden nyt projekt

Traditionelt har Statens Kunstfond været kendt i den brede offentlighed for at give livsvarige ydelser til udvalgte kunstnere eller støtte bestemte værker og udstillinger. Men fonden vil gerne gøre det mere synligt, at dens midler retter sig mod, at alle borgere i hele landet kan få gavn og glæde af kunst og kultur. Derfor søsætter Statens Kunstfond nu et stort projekt, "Kunst på banen", som direkte har til formål at få kunst og kultur ud til borgere og steder, hvor det hidtil ikke har spillet så stor en rolle.

"Vi har længe haft en masse små og store projekter geografisk fordelt i hele landet, helt ned til små projekter, som går ud på for eksempel at få en kunstner ud i en kommune i en etårig periode, til helt store udsmykninger eller scenekunstneriske oplevelser. Det er ikke de projekter, der har været den største synlighed omkring dem, men vi arbejder rigtig meget for at få kunst ud til almindelige danskere i hele landet, og det prøver vi nu at gøre på en mere markant måde," siger Gitta Malling, bestyrelsesleder i Statens Kunstfond og direktør for Limfjordsteatret i Nykøbing Mors i Limfjorden.