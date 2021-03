Kunstakademiet er blevet efterladt med et åbent sår. Men hverdagen fortsætter

Efter et lidt for begivenhedsrigt år har roen atter indfundet sig på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Men en tom søjle sladrer om den krise, der ramte skolen i efteråret, og som stadig spøger i krogene. Mens der ventes på nye tider, har Kristeligt Dagblad besøgt skolen og bedt den konstituerede rektor om en vurdering af, hvordan fremtiden ser ud for landets fineste kunstneruddannelse