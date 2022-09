Kunstakademiets Billedkunstskoler har undladt at søge om genakkreditering, efter at institutionen i 2020 ikke opnåede en positiv vurdering. Ifølge rektor afventer man en ny model, der er målrettet kunstneriske uddannelsers særlige størrelser og praksis

Alle danske videregående uddannelser skal hvert sjette år vurderes af det uafhængige nævn Akkrediteringsrådet for at få et stempel på, at institutionen sikrer den fornødne uddannelseskvalitet for de studerende.

Men som noget ganske uset har Det Kongelige Danske Kunstakademi bevidst undladt at søge akkreditering. Det betyder, at institutionens kvalitet og relevans i øjeblikket ikke er statsligt certificeret.