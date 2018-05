Kunsthistoriker: Maleri viser kun den officielle kronprins

Ralph Heimans' portræt af kronprins Frederik giver ikke meget indblik i privatpersonen bag Danmarks kronprins.

Det er et maleri, der er ladet med symbolik og referencer, men som ikke gør beskueren meget klogere på den private kronprins Frederik.

Det siger kunsthistoriker Thyge Christian Fønss om den australske billedkunstner Ralph Heimans' nye portræt af kronprinsen.

Maleriet er torsdag blevet præsenteret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød under overværelse af kronprinsparret.

- Jeg synes, interiørmaleriet er fantastisk, og symbolikken med kronprinsessen og parrets børn i baggrund, der spejler sig, er en rigtig god idé, siger Thyge Christian Fønss.

På billedet står kronprinsen i havesalen på Fredensborg Slot. Kronprinsesse Mary kan ses i et spejlbillede omgivet af parrets fire børn.

- Havesalen er et af de mest berømte rum i det danske kongehus, og det har optrådt i portrætkunsten mange gange før, især i Laurits Tuxens berømte billede af den danske kongefamilie fra 1880'erne, siger Thyge Christian Fønss.

Kronprinsens mor, dronning Margrethe, er også afbilledet i et maleri bag kronprinsen.

Ud over henvisningen til familien ser kunsthistorikeren også en reference til Rigsfællesskabet og Grønland i form af to tupilakker på et bord i baggrunden.

En tupilak er en figur fra den grønlandske inuitkultur, som betegner en forfaders sjæl eller ånd.

- Det kan være et symbol på kronprinsens store kærlighed til Grønland.

Kunsthistorikeren, der har udgivet flere bøger om kongelig kunst, bliver dog ikke klogere på den private Frederik, når han beskuer maleriet.

- Det er rollen som kongelig, man ser, mere end det er mennesket Frederik, siger Thyge Christian Fønss.

Ralph Heimans' portræt af kronprinsesse Mary har en anden inderlighed, vurderer han.

- Det rummer både det officielle og det private. Der er en særlig sårbarhed og usikkerhed, som afspejler, at hun lige er kommet til Danmark og sikkert stadig har kæmpet med sin egen rolle som kronprinsesse, siger Thyge Christian Fønss.

Det nye portræt af kronprinsen kan ses af offentligheden fra fredag til og med 2. september.

Planen er, at portrættet af kronprinsen skal hænge ved siden af portrættet af kronprinsessen.

/ritzau/