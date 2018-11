Kunstmuseet Arken kan miste 15 millioner: Vil ramme voldsomt

Dansk Folkeparti vil sætte loft over museumsstøtten, så mindre museer kan få mere. Det vækker harme hos Arken.

Det vil være voldsomt. Indsigt og oplysning om kunst vil gå tabt, og tilbud til skolebørn og ældre kan blive nødt til at stoppe.

Sådan lyder det fra Christian Gether, der er direktør på museet Arken i Ishøj. Han advarer mod at indføre Dansk Folkepartis forslag om at sætte loft over museumsstøtten.

- Det er borgere i det område i Danmark, som er dårligst forsynet med kunsttilbud, som nu skal fratages det lidt, som de har, siger han.

Forslaget har DF's kulturordfører Alex Ahrendtsen fremlagt i Politiken. Ifølge forslaget skal ingen enkeltstående museer i fremtiden kunne modtage mere end 15 millioner kroner årligt.

I dag modtager både Louisiana og Arken mere end 30 millioner kroner i tilskud, mens Aros ifølge DF's opgørelse får 23 millioner kroner årligt. Det vil altså betyde, at Arken vil miste mere end 15 millioner kroner, hvis forslaget indføres.

- Det vil betyde, at vores tilbud om indsigt i kunsten og oplysning vil blive ramt voldsomt. Alle de aktiviteter vi har for 50.000 skolebørn om året, folk på plejehjem, ensomme og gamle mennesker, de tilbud kan vi ikke fortsætte med, siger han og tilføjer:

- Det er tilbud om kunstoplevelser og indsigt i livet, som vil blive ramt. Det er Vestegnens borgeres mulighed for at blive en integreret del af det danske samfund.

Han peger samtidig på, at der kun er et statsanerkendt museum på Vestegnen.

Alex Ahrendtsen ønsker med forslaget en mere solidarisk ordning. Det er meningen, at de ekstra penge i stedet skal uddeles til andre museer, som ikke får så meget støtte i dag.

Christian Gether forstår, at der er brug for flere penge til nogle museer, men det bør ikke være på bekostning af Arken, lyder det.

- Det er utrolig kedeligt, at der er skabt sådan en splittelse i det danske museumsvæsen, hvor det er blevet legitimt at gå på strandhugst i hinandens statstilskud, siger han.

Kulturminister Mette Bock (LA) vil over for Politiken ikke forholde sig konkret til DF-forslaget før senere i forhandlingerne om en ny måde at støtte de statsanerkendte museer på.

