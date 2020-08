Kunstmuseet Aros har underskud for andet år i træk

Trods flere betalende gæster i 2019 endte kunstmuseet Aros med et underskud for året på 513.309 kroner.

Det aarhusianske kunstmuseum Aros har for andet år i træk underskud.

Det viser årsrapporten for 2019, hvor underskuddet var på 513.309 kroner. Det skriver Jyllands-Posten.

I 2018 var underskuddet på 3,5 millioner kroner.

Direktør for museet Erlend Høyersten siger i en skriftlig kommentar til Ritzau, at han er glad for, at det er lykkedes at minimere underskuddet fra 2018.

- 2019 var et år, som vi i ledelsen alt i alt er meget tilfredse med. Vi havde et godt og relevant udstillingsprogram og et alsidigt formidlingsprogram.

- Selv om vi er glade for fremgangen i 2019 i forhold til 2018, så ser vi ind i en række forskellige scenarier for fremtiden. Vi kigger på budgettet i disse dage og forudser nedgang både for 2020 og 2021. Der er mange nye faktorer og usikkerheder, der spiller ind, siger han.

Erlend Høyersten siger ikke noget om, hvordan museet konkret forventer, at coronakrisen vil påvirke bundlinjen for 2020.

Men museet har som store dele af Danmark også været lukket i flere måneder i løbet af foråret.

På trods af underskuddet i 2019 var der flere betalende gæster end tidligere år, viser årsrapporten.

Der blev indløst 547.247 billetter på museet i 2019, hvilket er otte procent flere betalende gæster end i 2018.

Det er ifølge Erlend Høyersten en god udvikling.

- Vi havde et besøgstal på 718.061, hvoraf 547.247 indløste billet. Det er en pæn stigning i forhold til 2018, siger han.

/ritzau/