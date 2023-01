Kunstmuseet Aros nærmer sig besøgsniveau fra før corona

Efter to år med 40 procent færre besøgende var kunstmuseet Aros i 2022 tættere på niveauet før corona.

Efter to år med nedlukninger og corona-restriktioner var 2022 det tætteste på et normalt år for kulturinstitutioner såsom Aarhus-museet Aros. Og det kan læses i kunstmuseets besøgstal.

I 2019, der var det seneste år før corona-epidemien, havde Aros 718.000 besøgende. Det niveau nåede Aros ikke i 2022, men med 629.000 besøgende sidste år var museet tættere på end i 2020 og 2021.

I de to år corona-prægede år havde Aros henholdsvis 400.000 og 440.000 besøgende. Det svarer til et niveau 40 procent under 2019.

Dermed spejler Aros' besøgstal for det seneste år branchens udvikling. Ifølge Danmarks Statistik dykkede antallet af besøg på danske museer med omkring 40 procent i 2020 og 2021 i forhold til 2019.

Selv om Aros ikke helt nåede helt tilbage til niveauet før corona, var 2022 nok til at vække begejstring hos museumsdirektør Rebecca Matthews.

- Jeg er virkelig glad for det besøgstal, som vi runder 2022 af med. Vi ligger højere end de tal, vi selv havde ønsket, og vi er stort set tilbage på niveauet fra før covid-19, siger hun i en pressemeddelelse.

Rebecca Matthews tiltrådte selv 3. januar i 2022. Der var de sidste restriktioner stadig gældende. Det varede dog kun i knap to uger, før museet forlod corona-tiden og slog dørene op igen.

