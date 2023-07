Kunstmuseum efterlyser: Guldalderværk er forsvundet

Ribe Kunstmuseum har udsendt efterlysning på et forsvundet kunstværk, som ingen tilsyneladende har set skyggen af i 27 år.

Det skriver Politiken.

Der er tale om værket "Tobias' hjemkomst" af den danske guldaldermaler Wilhelm Bendz. Han malede det i 1825.

Værket skal kunstmuseet bruge til en særudstilling om fællesskab og konflikter i guldalderens kunstnerkredse. Men det er uvist, hvor det befinder sig i dag.

Senest værket blev vist, var på en udstilling om Wilhelm Bendz på Den Hirschprungske Samling i 1996. Værket måler 93 gange 104 centimeter.

- Vi ved ingenting om, hvor det er forsvundet hen efterfølgende. Det er pist væk, siger museumsinspektør Katrine Møller Madsen til Politiken.

- Vi ved, at værket dengang blev udlånt af en privat samler, men hvem ved vi ikke. Og vi ved i sagens natur heller ikke, om denne samler stadig har værket. Men det er et væsentligt værk for den her udstillings historie og vigtigt for os at finde.

Ifølge Katrine Møller Madsen er Wilhelm Bendz en central figur i dansk guldalder. Men han dør ung og "får aldrig helt udfoldet sit talent", og han står derfor "lidt i skyggen af de allerbedste danske guldaldermalere", siger hun til Politiken.

Da Wilhelm Bendz malede "Tobias' hjemkomst" i 1825, var det i forbindelse med en konkurrence om Kunstakademiets store guldmedalje. Værket er en fortolkning af et bibelsk motiv.

Konkurrencen blev dengang set som den vigtigste i dansk kunst.

Wilhem Bendz venner og kolleger Ditlev Blunck og Albert Küchler var også en del af konkurrencen. De to vandt den lille guldpalme, mens ingen vandt den store det år. Og Wilhem Bendz vandt ikke noget.

Ribe Kunstmuseum vil gerne vise alle tre værker i udstillingen. De har værkerne fra Ditlev Blunck og Albert Küchler.

Wilhelm Bendz døde som 28-årig i 1832 af en lungesygdom i Vicenza i Italien.

