Kunstner bag ”Take the Money and Run”: Da museet udstillede værket, krænkede det min ophavsret

Da museet Kunsten i Aalborg i september 2021 modtog to mere eller mindre tomme rammer i stedet for to værker med indrammede pengesedler, og valgte at hænge de tommer rammer op, sagde museet samtidig frivilligt farvel til mere end en halv million kroner.

Det er synspunktet fra kunstner Jens Haaning mandag i Københavns Byret, hvor han sidder som sagsøgt.

Modparten er museet, som vil have de godt 532.000 kroner, som man lånte ud til indramning, tilbage.

Det er advokat Peter Schønning, som fører ordet på vegne af Jens Haaning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Schønning understøtter materialet i sagen, at museet allerede i dagen omkring ferniseringen den 24. september 2021 var klar over, at de penge, som man havde givet til Haaning i forventning om at få dem igen, ikke ville komme tilbage.

De tabte penge var nu en del af kunstværket "Take the Money and Run", som ifølge Haaning dels bestod i, at han var løbet med museets penge, og dels var materialiseret i de tomme billedrammer.

Og fordi museet valgte at udstille de tomme rammer, blev der i realiteten indgået en ny aftale. Den annullerede den gamle aftale, hvor museet skulle have pengene igen.

De tomme rammer var udstillet fra 24. september 2021 og frem til 16. januar året efter som led i udstillingen "Work it Out".

Fra museets side afviser man blankt den udlægning, men advokat Schønning fremhæver, at der efter hans opfattelse ikke har været nogen klar reaktion fra museet, hvor pengene er blevet krævet retur.

Og når museet på den ene side har udstillet Haanings nye værk i stedet for at afvise det og kræve pengene igen, kan det ikke på den anden side også kræve tilbagebetaling af de penge, som skulle indgå som materiale i værket.

- Man kan ikke både blæse og have mel i munden, lyder det fra Peter Schønning.

Mads Balsby Wilkens er advokat for museet. Han er lodret uenig med Schønning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jura er jura, en aftale er en aftale, og Jens Haaning har brudt den aftale, han indgik med museet, er synspunktet.

- Man kan ikke omgå landets love ved at påberåbe sig, at det er kunst. Det er ikke nogen kunst ikke at tilbagebetale, hvad man har lånt. Det er der daglige eksempler på i landets fogedretter, lyder det fra Balsby Wilkens.

Det er nu op til dommeren i Københavns Byret at afgøre, om Jens Haaning skal betale de mange penge tilbage til museet.

Samtidig skal han også vurdere, om museet har krænket Jens Haanings ophavsret.

Mandag præsenterede Haaning nemlig et krav på 550.000 kroner rettet mod museet. Det har - mener Haaning - stillet billeder til rådighed af hans værk på en måde, som rækker ud over, hvad der var aftalt, og han anser sin ophavsret til værket for krænket.

Der afsiges dom i sagen 18. september.

/ritzau/