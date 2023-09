Kunstner løb med pengene: Dømt til at betale tilbage

Kunstner Jens Haaning skal betale knap en halv million kroner tilbage til museet Kunsten i Aalborg. Pengene havde han lånt, fordi de skulle indgå i to kunstværker, men i sidste øjeblik bestemte kunstneren sig for at beholde pengene.

Det er Københavns Byret, som i en dom mandag har slået fast, at pengene tilhører museet.

Kunsten i Aalborg havde i forbindelse med en udstilling i efteråret 2021 bedt Jens Haaning om at genskabe to tidligere værker. Værkerne var rede penge sat i billedrammer, og de illustrerede den gennemsnitlige årsindkomst i henholdsvis Østrig og Danmark.

Til de oprindelige værker havde Haaning lånt kontanter af banker, men de var leveret tilbage, og værkerne eksisterede derfor ikke længere. For at kunne genskabe dem skulle Haaning bruge nye kontanter, og dem stillede Kunsten til rådighed.

Men da værkerne ankom, var der ingen pengesedler i rammerne. De var tomme, og Haaning meddelte museet, at han havde besluttet sig for at aflevere et andet værk end det aftalte. Det nye værk havde titlen "Take the Money and Run", altså "Tag pengene og løb".

Museet udstillede de tomme rammer, men samtidig forlangte man pengene retur. 532.549 kroner ville man have. Men det afviste kunstneren.

Da sagen blev behandlet i Københavns Byret 21. august, argumenterede Jens Haanings advokat, Peter Schønning, for, at der derfor i realiteten var indgået en ny aftale.

Men Københavns Byret lægger vægt på, at museet - til trods for, at det valgte at udstille værkerne - fastholdt sit krav om levering af det oprindeligt aftalte og dermed - mellem linjerne - de penge, som Haaning havde lånt.

Retten har dog besluttet, at det oprindelige beløb skal fratrækkes 40.000 kroner, som skal udgøre et kunstnerhonorar og et visningsvederlag, fordi udstillingen blev gennemført med de tomme rammer.

Ud over kravet fra museet mod Haaning indgik der et modkrav i sagen. Haaning forlangte nemlig, at museet betalte ham 550.000 kroner for krænkelser af hans ophavsret til værket.

De påståede krænkelser bestod blandt andet i, at museet havde ladet en pressefotograf fotografere billedet, som derefter blev formidlet videre. Men Københavns Byret har ikke fundet det godtgjort, at Haanings ophavsret skulle være blevet krænket.

Foruden de knap en halv million kroner, som Haaning skal betale til museet, skal han betale sagens omkostninger.

