Kunstner undskylder for abebilleder mod racisme i Serie A

Det gav stærkt bagslag, da Serie A købte tre malerier af aber i forskellige farver til at bekæmpe racisme.

Kunstneren bag udskældte abebilleder, som skulle bekæmpe racisme i italiensk fodbold, undskylder.

Den italienske kunstner, Simone Fugazzotto, siger til den italienske avis La Repubblica, at hans idé med billederne var at portrættere hvide, asiater og sorte som aber.

Formålet med billederne var, at de skulle fungere som et "forsvar" mod de fornærmende tilråb, som nogle sorte fodboldspillere har oplevet fra grupper af italiensk fodboldfans.

Billederne blev tidligere på ugen offentliggjort på den italienske Serie A's hjemmeside og sociale medier. Samtidig blev de udstillet i ligaens hovedkvarter.

Ifølge Serie A skulle billederne "sprede værdier som integration, multikulturalisme og broderskab".

Men billederne er blevet modtaget med talrige negative reaktioner. Både fra antiracistiske organisationer og blandt flere italienske klubber.

Billederne er blandt andet blevet kaldt "upassende" og noget, der ligner "en syg joke".

Kritikken får nu kunsterne til at undskylde - men også erklære sig misforstået.

- Som kunstner er jeg ikke forpligtet til noget, men selvfølgelig vil jeg gerne tilslutte mig ligaens undskyldning til alle, der føler sig krænket, siger Fugazzotto.

Han er selv fodboldfan og siger, at han flere gange har oplevet fans på stadium, der laver abelyde og kaster bananer mod sorte spillere.

- Jeg besluttede at male alle som aber. En kaukasisk abe, en asiatisk abe, en afrikansk abe, forklarer han.

Han ville oprindeligt have billederne akkompagneret af teksten: "Vi er alle aber".

Fugazzotto maler som kunstner jævnligt abemotiver i forskellige variationer. Nogle gange i mennesketøj og med elementer, der repræsenterer forskellige kulturelle og historiske perioder.

Serie A forsvarede i begyndelsen kampagnen og sagde, at den opfyldte sit formål.

Men efterfølgende har Serie A's direktør, Luigi De Siervo, undskyldt over for dem, der føler sig krænket.

- Selv om kunstneren har forklaret, at meningen specifikt var et budskab imod racisme, har mange fundet værkerne tvivlsomme, siger han i en meddelelse.

- Hvad der ikke er tvivl om, er Serie A's stærke og urokkelige fordømmelse af alle former for diskrimination og racisme, som er fænomener, vi er fast besluttet på at udradere i vores liga.

/ritzau/AFP