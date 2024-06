Kvinde angriber Nigel Farage med milkshake under kampagnetur

Brexitpolitikeren Nigel Farage fik tirsdag eftermiddag smidt en milkshake i ansigtet under et besøg i Clacton i det sydøstlige England.

Det skriver aviserne The Independent og The Guardian.

På billeder fra stedet kan man se en ung kvinde, der slynger en væske fra et McDonald's-papkrus mod politikeren. Væsken rammer ham i ansigtet.

Nigel Farage annoncerede mandag, at han stiller op som kandidat til det kommende parlamentsvalg i Storbritannien.

Og tirsdag har han taget hul på sin valgkamp med et besøg i Clacton.

Nigel Farage stiller op for partiet UK Reforms. Han har ikke tidligere siddet i det britiske parlament.

Til gengæld var han medlem af EU-Parlamentet fra 1999 til 2020, hvor Storbritannien trådte ud af unionen.

Farage stod i spidsen for kampagnen, der op til afstemningen i 2016 forsøgte at overbevise briterne om, at Storbritannien skulle forlade EU.

/ritzau/