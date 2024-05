Kvinde truer med at sagsøge Netflix for injurier

En kvinde, der formodes at være inspiration til karakteren Martha i Netflix-hitserien "Baby Reindeer", truer med at sagsøge Netflix.

Det siger kvinden Fiona Harvey i et interview med Piers Morgan i showet Uncensored, der udkommer på YouTube.

Hun truer ligeledes med at sagsøge Richard Gadd, der både har skrevet serien og spiller hovedrollen.

Harvey siger i interviewet, at hun er blevet "tvunget" til at fortælle sin side af historien, efter hun har modtaget dødstrusler fra "internettets blodhunde", efter tv-serien fik premiere på Netflix.

Dramaserien er baseret på skuespiller og komiker Gadds eget liv. Hans karakter Donny bliver stalket af en kvinde ved navn Martha Scott, efter at han serverer hende en gratis kop te på den pub, hvor han arbejder.

Overfor Piers Morgan nægter Fiona Harvey gentagne gange at have stalket Richard Gadd. Hun beskriver hans arbejde som fiktion og kalder det "en overdrivelse".

Den 58-årige kvinde fortæller, at hun var forberedt på at skulle forsvare sig selv mod beskyldningerne, der bliver fremført i showet.

Adspurgt om hun vil drage til juridisk handling, svarer hun "absolut, både overfor ham (Gadd, red.) og Netflix".

Under interviewet refererer Harvey til en scene, hvor karakteren Martha indrømmer at have intimideret Gadds karakter og modtager en ni måneder lang fængselsdom.

- Det er fuldstændig usandt, og meget, meget injurierende for mig. Meget ødelæggende for min karriere, siger hun.

Efter premieren på "Baby Reindeer" begyndte folk at spekulere i, hvem der kunne have inspireret Gadd til at skrive den.

