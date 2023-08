Kvinden bag filmen ”Barbie” skriver historie med rekordhøjt billetsalg

Instruktøren bag filmen "Barbie", Greta Gerwig, er den første kvinde nogensinde, som har instrueret en film, der har indtjent over en milliard dollar.

Det skriver flere medier - heriblandt New York Times og CNN.

En milliard dollar svarer til lidt over 6,7 milliarder kroner.

Filmen nåede en ny milepæl søndag, da den havde solgt billetter for en milliard dollar, siden den fik premiere i biografer rundt om i verden for to uger siden.

"Barbie" havde premiere i Danmark den 20. juli.

Med det rekordhøje billetsalg slutter Greta Gerwig sig til 28 mandlige filminstruktører, som også har formået at indtjene ticifrede beløb på deres film.

Det er dog ikke den eneste rekord, som "Barbie" har slået søndag.

Filmen rundede en milliard dollar kun 17 dage efter, den fik premiere.

Filmselskabet Warner Bros., som står bag "Barbie", har aldrig før solgt billetter for så mange penge på så kort tid.

Den tidligere rekordholder var filmen "Harry Potter og Dødsregalierne - del 2" fra 2011. Den indtjente en milliard dollar på 19 dage.

"Barbie" foregår i et univers bygget op om den verdenskendte barbiedukke og har Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollerne.

Hollywood-filmen fik premiere samme dag som "Oppenheimer" - en film, der handler om den teoretiske fysiker J. Robert Oppenheimer.

Lidt uvant ramte de to store film biograferne på samme weekend. Derfor gjorde de tilsammen den pågældende weekend til en af de største weekender for biografer nogensinde målt i dollar.

Også "Oppenheimer" nåede en milepæl søndag. Filmen har indtjent over en halv milliard dollar, som svarer til knap 3,4 milliard kroner.

Det skriver Billboard.

