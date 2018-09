For få glimt af kvinden, der tændte lys i mørket

3 stjerner

Elisabeth Lyneborgs roman om Karen Jeppe og hendes modige forsøg på at afbøde folkedrab på armenierne er kun delvist forløst

Den nok korteste tale i Folkeforbundets historie blev holdt af Karen Jeppe, en lærerdatter fra Gylling ved Odder, da hun bad om fortsat støtte til sit arbejde blandt armenierne. ”Ja, det er kun et lille lys, men natten er så mørk,” sagde hun – og fik forsat støtte.

”Karen Jeppe – At tænde et lys i mørket” har Elisabeth Lyneborg kaldt sin roman om hende. Den betegnes som dokumentarisk – og det er, hvad den først og fremmest er. Som roman har den nogle svagheder.

Den portrætterede blev født i 1876 og røbede tidligt usædvanlige rige evner. Men endnu mere usædvanlig var den måde, hendes liv formede sig på. Det, der førte til det store vendepunkt, var et foredrag, som hun i 1902 hørte om de grusomme forfølgelser i 1870’erne og igen i 1890’erne af det armenske folk i Osmannerriget – Tyrkiet – ved hvilke omkring 200.000 blev dræbt. Foredragsholderen, den danske forfatter Aage Meyer Benedictson, fortalte blandt andet om de mange nødlidende forældreløse børn. Karen Jeppe blev dybt berørt, men skubbede tragedien fra sig. Hun kunne jo alligevel ikke gøre noget.

Om dette skriver Mogens Højmark fra Gylling lokalhistorie arkiv i forordet. Videre beretter han om, at Karen Jeppe året efter mente at høre en stemme, der sagde, at hun skulle rejse ud for at hjæpe armenierne. Hun kontaktede foreningen De Danske Armeniervenner og blev tilbudt en stilling som lærer på et børnehjem i den tyrkiske by Ufa, hvor hun blev ansat af den tyske orientmission. Hun kom til hjemmet i november 1903 og blev allerede i foråret 1905 dets leder.