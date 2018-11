Ny biografi fortæller om Michael Kviums rejse til moderne mester

5 stjerner

Ny biografi om Michael Kvium er virkelig god, men sine steder også lidt for omstændelig

Der er ingen tvivl: Michael Kvium hører til blandt de tunge i dansk samtidskunst. Journalist og forfatter Birgitte Ellemann Höegh beretter, hvordan vejen hertil har været. Det sker i en biografi, der mest minder om den udskrevne lydside af en meget lang dokumentarfilm. Det vrimler med stemmer, udsagn, holdninger. Det er fluktuerende, men midt i det hele står dog hele tiden kunstneren, mennesket Michael Kvium selv.

En sympatisk bog, der er resultatet af en respekt og fortrolighed mellem forfatteren og den, som bogen handler om. Til tider måske lidt familiær i tonen, men efter at have arbejdet i halvandet år sammen med Michael Kvium, hans familie og venner er der næppe noget at sige til det.

Det er ikke de skarpe analyser, der leveres af forfatteren, men de citeres så at sige ind i fremstillingen gennem de refleksioner, Michael Kvium gør sig. Til dels også gennem de noget heftige citater af kuratorer og museumsledere. Med andre ord kunne der godt være sparet på krudtet – og på sideantallet. Det er blevet en lang, detaljeret fortælling, der har tendens til gentagelser, hvilket den mundtlige fremstilling jo har som betingelse.