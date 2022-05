Kyiv omdøber bue og fjerner gamle sovjetsymboler fra byen

Bystyret i den ukrainske hovedstad, Kyiv, er gået i gang med et større projekt med at fjerne gamle sovjetiske symboler fra bybilledet.

Hovedstadens borgmester, Vitalij Klitsjko, oplyser på beskedtjenesten Telegram, at man blandt andet i weekenden har omdøbt en gammel sovjetisk bue i centrum af byen.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Den 35 meter høje "Folkenes Venskabsbue" blev opstillet af Sovjetunionen i 1982 og skulle symbolisere venskabet mellem det ukrainske og russiske folk.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste måned blev en statue under buen, som forestillede en russisk og en ukrainsk arbejder, fjernet. Nu har buen imidlertid også fået et nyt navn.

Den hedder nu "Det Ukrainske Folks Frihedsbue".

Vitalij Klitsjko skriver, at tiltaget sker for at "afkommunisere" buen med henvisning til Sovjetunionens kommunistiske styre.

Klitsjko oplyser samtidig, at embedsmænd i kommunen har godkendt en liste på flere end 40 monumenter og plaketter spredt i Kyivs bybillede, som skal tages ned.

De mange symboler skal ikke længere pryde Kyivs gader, men i stedet overføres til et museum for totalitarisme, oplyser Klitsjko.

At omdøbe dem alle sammen tager simpelthen for lang tid og kræver særligt et stort antal historikere for ikke at træffe forhastede beslutninger, argumenterer borgmesteren.

Kyivs metrooperatør har holdt online afstemninger for at lade Kyivs borgere vælge nye navne til metrostationer i byen.

Brugere har blandt andet stemt for, at en station kaldet Minsk skal ændre navn til Warszawa-stationen. Det er navnene på hovedstæderne i henholdsvis Hviderusland og Polen.

Der er også blevet stemt for, at stationen ved Lev Tolstoj-pladsen skal opkaldes efter den ukrainske modstandsmand Vasyl Stus, som i 1985 døde i en sovjetisk fangelejr, i stedet for den kendte russiske forfatter.

/ritzau/