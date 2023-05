Kyivs luftforsvar afværger russiske angreb på årsdag

Tidligt tirsdag morgen er Kyivs luftforsvar i aktion for at afværge russiske angreb.

- Luftforsvaret arbejder i udkanten af Kyiv, skriver byens militære administration på det sociale medie Telegram.

Varslingssirener lyder samtidig over hele landet.

Angrebet kommer, dagen efter et stort russisk droneangreb som led i en luftkampagne, der blev lanceret for ti dage siden.

Tirsdag fejrer Rusland årsdagen for Den Røde Hærs sejr over Nazityskland i 1945.

Normalt foregår fejringen med en storstilet parade i Ruslands hovedstad, Moskva, men i år bliver det en mere afdæmpet affære.

Det skyldes, at Rusland er blevet ramt af flere usædvanlige hændelser med droner, der blandt andet er styrtet ned i russiske landsbyer og et olieraffinaderi.

Tirsdag er øjnene også rettet mod Bakhmut, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge den ukrainske regering ønsker at få erobret hurtigst muligt.

Putins håb er angiveligt at kunne præsentere en tiltrængt sejr i forbindelse med tirsdagens mærkedag.

Den ukrainske generaloberst Oleksandr Syrskyj sagde for nylig, at russerne ville forsøge at indtage Bakhmut senest tirsdag.

- I dag er det vigtigt at tage beslutninger så hurtigt som muligt og forudsige fjendens handlinger, siger han på det sociale medie Telegram efter angiveligt at have besøgt tropperne langs byens frontlinje, sagde han.

Bakhmut har siden i sommer været skueplads for de længste og mest blodige kampe i den mere end 14 måneder lange krig.

Ifølge Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder er mindst 8791 civile døde som følge af Ruslands invasion.

Det faktiske tal er dog ifølge FN's menneskerettighedschef, Volker Turk, langt højere, skriver avisen Kyiv Independent.

/ritzau/Reuters