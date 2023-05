Læk: Prigozjin tilbød Ukraine russiske styrkers placering

Jevgenij Prigozjin, lederen af af den paramilitære Wagner-gruppe, tilbød at afsløre placeringen af russiske styrker til den ukrainske regering.

Det skriver den amerikanske avis Washington Post på grund af lækkede amerikanske efterretningsdokumenter.

Soldater fra Wagner-gruppen har stået i forreste linje i Ruslands blodige forsøg på at erobre byen Bakhmut i det østlige Ukraine.

Til gengæld for at Ukraine trak sine styrker fra området, tilbød Prigozjin i januar, at fortælle den ukrainske efterretningstjeneste om de russiske styrkers placering, skriver avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine afviste ifølge avisen tilbuddet.

Prigozjin, der er en tæt allieret af Ruslands præsident, Vladimir Putin, har offentligt truet med at trække sine soldater ud af området omkring Bakhmut, hvis soldaterne ikke fik ammunition fra Rusland.

Tirsdag sagde han i en lydbesked, at hans mænd ville blive anset som forrædere, hvis de forlod området.

Prigozjins tilbud kom ifølge Washington Post via hans kontakter med det ukrainske efterretningsvæsen.

Det Hvide Hus har ikke ønsket at svare på spørgsmål om tilbuddet.

Avisen skriver, at historien er baserede på fortrolige amerikanske dokumenter, der er blevet lækket på internettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ægtheden af dokumenterne er ikke blevet bekræftet.

I sagen er den 21-årige amerikanske garder Jack Teixeira mistænkt for at lække fortrolige dokumenter på internettet.

Han blev 13. april anholdt og anklaget for på uautoriseret vis at have fjernet, opbevaret og videregivet fortrolige dokumenter og materialer.

I de lækkede dokumenter er der informationer om ukrainske og russiske tabstal i krigen i Ukraine samt amerikanske vurderinger af de to landes styrke og svaghed i krigen.

/ritzau/Reuters