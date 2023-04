Læk: Taiwan er meget sårbar over for kinesisk luftangreb

Det er usandsynligt, at Taiwan vil kunne afvise Kinas overlegne luftvåben, hvis en konflikt skulle blive en realitet.

Det viser en række af dokumenterne fra lækagen af amerikanske efterretninger ifølge den amerikanske avis The Washington Post.

Ifølge dokumenterne er Taiwans egen vurdering, at landets luftforsvar ikke vil være i stand til nøjagtigt at kunne opfange missilaffyringer fra Kina.

Samtidig er blot over halvdelen af Taiwans militærfly klar til at blive sendt i kamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover vil det angiveligt tage mindst en uge at flytte flyene til sikre opbevaringsfaciliteter.

Og det vil ifølge lækagen, skriver The Washington Post, vise sig at være et stort problem, hvis Kina beslutter sig for at affyre missiler, før Taiwan har kunnet nå at reagere.

Overordnet set er vurderingen, at Kina vil have en langt bedre mulighed for hurtigt at etablere kontrol med luftrummet, end Rusland viste sig at have i Ukraine.

Spændingerne mellem Kina og Taiwan er høje, efter at Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, for nylig besøgte nært allierede USA.

Umiddelbart efter påbegyndte det kinesiske militær en tre dage lang og meget omfattende militær manøvre ved Taiwan, hvor den kinesiske flåde og landets luftvåben testede dets kapacitet til at blokere øen.

Dokumenterne offentliggjort i lækagen viser tilsyneladende intime detaljer om en række stater og deres militære kompetencer.

Validiteten af dokumenterne er ikke blevet bekræftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

21-årige Jack Teixeira blev i sidste uge anholdt og sigtet for på uautoriseret vis at have fjernet, opbevaret og videregivet fortrolige dokumenter og materialer.

Der er tale om mindst 50 og muligvis over 100 hemmeligstemplede dokumenter ifølge britiske BBC.

Teixeira fik angiveligt adgang til dokumenterne i kraft af sit arbejde i efterretningsafdelingen i Air National Guard. Det er en føderal reservestyrke knyttet til USA's luftforsvar.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

/ritzau/