Længe ventet Scorsese-western får topkarakter i britisk avis

Den amerikanske instruktør Martin Scorsese kunne lørdag aften endelig fremvise sin seneste film, "Killers of the Flower Moon", til omverdenen.

Det skete ved filmfestivalen i Cannes, hvor Scorseses imødesete westernthriller med en spilletid på tre timer og 26 minutter havde premiere.

Og noget tyder på, at filmen har været ventetiden værd.

I hver fald kvitterer den store britiske avis The Guardian med fem ud af fem stjerner umiddelbart efter premieren. Avisens anmelder kalder blandt andet filmen for en episk og makaber fortælling.

- Det er en vildt fængslende film, en historie, som Scorsese anser som en hemmelig historie om amerikansk magt, om en skjult voldsepidemi, der forurener menneskeheden, skriver The Guardian.

"Killers of the Flower Moon" er baseret på en bog fra 2017, der tager udgangspunkt i virkelige hændelser i Oklahoma i 1920'erne. Den beskriver en række drab, der blev begået på det oprindelige folk i staten.

Det er længe siden, at de første billeder fra produktionen af filmen begyndte at florere på nettet. Det har været med til at skabe spænding om filmen, der er Scorseses første siden "The Irishman" fra 2019.

Kulturmedierne Variety og Deadline har også anmeldt filmen efter lørdagens verdenspremiere. De uddeler ikke stjerner, men Variety kalder blandt andet filmen en "indholdsrig, men krævende true-crime-saga".

Mediet skriver desuden, at filmen aldrig føles langsom. Samtidig bliver den usædvanligt lange spilletid dog problematiseret.

- "Killers of the Flower Moon" føles ikke som en episk spillefilm, men mere som en miniserie. Det er der ikke noget galt med, bortset fra at den er tiltænkt visning i biografen, skriver Varietys anmelder.

- Filmen ville klare det fremragende, hvis den var tættere på at være to timer lang. I stedet er den længere end "The Longest Day", så folk ender formentlig med at vente på at kunne se den hjemme, lyder det.

"The Longest Day" fra 1962 er to timer og 58 minutter lang.

/ritzau/