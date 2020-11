Hvad der startede med en rockkoncert med Hilmer and his Comets i 1960’erne, udviklede sig til at blive et livslangt kærlighedsforhold til den elektriske guitar. I snart 50 år har Johnny Mørch bygget elguitarer og elbasser til entusiaster og professionelle musikere. I dag er den 75-årige elguitarbygger gået på pension, men bygger stadig lidt hver dag i værkstedet i Voer på Norddjursland