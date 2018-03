Ramasjang-vært: At læse Dickens er som at komme hjem

Rosa Gjerluff Nyholm, vært på DR Ramasjang, holder af tykke romaner fra 1800-tallet, men læsningen er udfordret af hendes otte måneder gamle datter

Jeg har en genreforelskelse i tykke 1800-talsromaner.

Min mand, Laust, der har læst dansk og er helt med på noderne med alle de nye, unge forfattere, mobber mig med det.

Men jeg kan faktisk ikke ret godt lide korte bøger.

At læse Charles Dickens er til gengæld som at komme hjem. Når jeg går i gang med en Dickens-roman, så ved jeg, at jeg kan indlade mig på et længere forhold med nogle mennesker, måske endda følge dem et helt liv og lære hele deres omgangskreds at kende. Det er ikke en beretning om en dag i et hus eller en mor på barsel, det er et kæmpeunivers, man træder ind i, og det kan jeg lide.