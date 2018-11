Pernille Skipper, der er politisk ordfører for Enhedslisten, læser flere nyheder og rapporter end bøger, efter hun er kommet i Folketinget

Når jeg har ferie, læser jeg mest krimier og let underholdning. Jeg læser så mange rapporter og nyheder til hverdag, så når jeg har tid til en rigtig bog, bliver det tit til let underholdning. Jussi Adler-Olsens krimier kan jeg for eksempel godt lide.