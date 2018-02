Forfatter: At læse er jo også eskapisme

Forfatter Nikolaj Zeuthen, aktuel med romanen ”Buemundet guitarfisk”, holder af at læse, efter at han har afleveret sine børn om morgenen

Jeg læser om aftenen, inden jeg skal sove. I stigende grad bliver jeg bange af at se fjernsyn og film. Kan næsten ikke klare noget mere. Så ved et uheld et glimt af ”Den store bagedyst” forleden. Hvilket forrykt og perverst program, jeg sov ikke hele natten bagefter.

Kan også godt lide at lægge mig i sengen, når jeg kommer hjem efter at have afleveret børn om morgenen. Så læser jeg og fejrer, at jeg er en fattig, men fri digter.