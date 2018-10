Danskernes læselyst skrumper trods rekordmange nye bøger

Danskerne bruger mindre tid på at læse romaner og noveller, men elsker at lytte til lydbøger

Der kommer stadig flere bøger på hylderne hos boghandlere og biblioteker, men læselysten i befolkningen skrumper.

Det konkluderer kulturministerens Bog- og Litteraturpanel i en årsrapport, der offentliggøres tirsdag.

Eksempelvis er andelen af 30-39 årige, der ofte læser romaner og noveller, faldet med 10 procentpoint siden 2010.

- Der bliver udgivet rekordmange bøger, men samtidig bliver der færre flittige læsere. Det kan skyldes mange faktorer og tendenser, som vi fortsat har behov for at følge tæt, siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser også, at læselysten er på retur hos højtuddannede, som ellers har været de flittigste brugere af skønlitteratur.

Mens færre læser romaner, lyttes der lydbøger som aldrig før.

I juli 2018 blev der udlånt 232.453 netlydbøger på danske folkebiblioteker. Det er det højeste antal nogensinde.

Der har også været fremgang, når det gælder brugen af e-bøger. Men det er stadig kun 3,5 procent af befolkningen, der svarer ja til, at de dagligt eller næsten dagligt læser digitale bøger.

Anne-Marie Mai, der er medlem af ministerens bog- og litteraturpanel, mener, at bogen er udfordret af konkurrencen fra streaming af film og sociale medier.

- Der er næppe tvivl om, at det sidste årtis voksende og mere sammensatte medieudbud skærper kampen om forbrugerens opmærksomhed, hvor tiden til litteraturlæsning kommer under pres fra andre tilbud som film- og tv-streaming og sociale medier, siger hun.

En britisk undersøgelse viser, at voksne i 2016 bruger cirka 11 timer på kommunikations- og medieaktivitet i løbet af en gennemsnitlig dag.

Mens danskerne generelt bruger mindre tid på romaner og noveller, så har der ikke været et tilsvarende fald i forbruget af faglitteratur.

Kulturministerens Bog- og Litteraturpanel blev nedsat i 2014 for at følge udviklingen på bogmarkedet. Panelet består af syv forskere inden for litteraturens felt.

/ritzau/