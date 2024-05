To lande stod mellem Danmark og Eurovision-finale

Den danske Eurovision-deltager Saba var blot to pladser fra at gå videre fra semifinalen torsdag.

Det viser offentliggjorte stemmetal fra semifinalerne på Eurovisions hjemmeside.

Saba, der optrådte med sangen "Sand", blev nummer 12 i semifinalen. 10 semifinalister fik en billet til finalen, der blev afholdt lørdag i Malmø.

Danmark fik 36 point i semifinalen, og Tjekket fik 38. Danmark var dermed syv point efter Norge, som fik 43 point og kvalificerede sig.

Norges Gåte, der optrådte med sangen "Ulveham", kom på sidstepladsen under gårsdagens finale.

Finalen blev afholdt lørdag efter en dag med forvirring og kaos både i og uden for Malmø-arenaen.

Det tæller blandt andet Israels deltagelse i Eurovision, som medførte store demonstrationer uden for Malmö Arena. Demonstranterne krævede en israelsk udelukkelse på grund af krigen i Gaza.

Demonstranterne kalder det hykleri, at Israel får lov at deltage, når Rusland blev udelukket fra Eurovision, efter at landet invaderede Ukraine i 2022.

Dertil kommer, at det hollandske bud på en Eurovision-deltager, Joost Klein, blev diskvalificeret lørdag omkring middag. Ifølge European Broadcasting Union (EBU), der arrangerer Eurovision, havde Klein opført sig truende over for en ansat på produktionsholdet.

Den udlægning har den hollandske tv- og radiostation Avrotros, der står for Hollands melodigrandprix, afvist. Ifølge Avrotros havde Joost Klein bedt om ikke at blive filmet, da han forlod scenen efter sin optræden i torsdagens semifinale.

- Dette blev ikke respekteret. Det førte til en truende bevægelse fra Joost mod kameraet. Joost rørte ikke kamerakvinden, lød det.

Dermed deltog kun 25 artister under finalen. Flere pointoplæsere trak sig på forhånd i solidaritet med enten Joost Klein eller i protest mod Israels deltagelse.

Der gik rygter om, at flere artister også ville trække sig, men alle 25 lande endte med at møde op.

Finalen endte i jubel og glædestårer, da schweiziske Nemo snød bookmakerne og vandt Eurovision med sangen "The Code". Det er tredje gang, at landet vinder konkurrencen, som er blevet afholdt siden 1956.

/ritzau/