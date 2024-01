Landsdækkende regn giver politiet roligt nytårsdøgn

Søndag regnede det landet over. Og det har nok haft en indflydelse på et "overraskende" roligt nytårsdøgn for politiet.

Det siger Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Koncernkommunikation.

- Set ud over de 12 politikredse, jamen så har det faktisk været et roligt nytårsdøgn. Det må jeg bare sige. Det har været overraskende roligt.

- Jeg tror, at vejret har spillet en en stor rolle her. Når vi ser sådan en landsdækkende regn, som vi har haft, jamen så lægger det en naturlig dæmper på det hele, og jeg er sikker på, at det er årsagen, siger han.

I enkelte tilfælde har politiet oplevet, at der er blevet skudt med fyrværkeri mod politi og beredskab. Og så har der været tilfælde, hvor borgere har skudt mod hinanden.

Antallet af øjenskader ligger på samme niveau som sidste år. 25 personer - 24 mænd og 1 kvinde - har fået skader på øjnene.

Det fortæller Ulrik Correll Christensen, der er overlæge på øjenafdelingen på Rigshospitalet, som har indsamlet tal fra hele landet.

Fem patienter har fået skader i en grad, så de formentlig vil miste synet på det skadede øje.

Han peger på, at der er kommet en tendens med, at folk skyder med bomberør mod hinanden. Blandt de tilskadekomne er et par stykker, der har stået i nærheden af en, som har skudt med et bomberør i nærheden af dem.

I to tilfælde - i Holbæk og København - oplevede brandfolk at blive beskudt med romerlys og bomberør i forbindelse med slukning af containerbrande.

Det betød, at brandvæsenet måtte trække sig fra opgaven med at slukke brandene, fortæller Tim Ole Simonsen, der er konstitueret sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Derudover er der en kæmpestor risiko for, at brandfolkene kommer til skade. Det er jo forfærdeligt for den enkelte, men det betyder også, at de brandfolk ikke kan komme ud og hjælpe andre. Så det kan få ret store konsekvenser, siger han.

Der er ikke meldinger om, at politi eller beredskab i løbet af nytårsdøgnet er kommet til skade under beskydning af fyrværkeri.

