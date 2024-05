Landsholdet vinker farvel til fodboldfans i Tivoli inden EM

Tusindvis af danskere i røde og hvide fodboldtrøjer får mulighed for at vinke farvel og ønske det danske herrelandshold i fodbold held og lykke med EM.

Det sker til et stort tv-transmitteret liveshow på Plænen i Tivoli.

Det skriver forlystelsesparken mandag i en pressemeddelelse.

Liveshowet foregår mandag den 10. juni, og dermed er det også sidste gang, at man kan se landsholdet, inden de drager mod Tyskland for at spille EM-slutrunden.

Spillerne og træner Kasper Hjulmand vil blive præsenteret på scenen i Tivoli klokken 20, hvor værterne Camilla Martin og Melvin Kakooza også interviewer truppen.

Herrelandsholdets anfører, Simon Kjær, er overbevist om, at det bliver en stor dag.

- Det er de danske fans, vi spiller for, og de støtter os altid i medgang og modgang, siger han i meddelelsen og tilføjer:

- Det betyder alt for os at mærke folkets opbakning, og derfor glæder vi os enormt meget til at opleve en rød og hvid Plænen i Tivoli og give noget tilbage til børn og glade fans, inden vi tager afsted til EM.

Scenen får også besøg af artisterne Pil og Malte Ebert, der skal optræde til showet.

Malte Ebert står i år bag den officielle EM-sang "Kongen Af Danmark". Han har to gange før udgivet sange i forbindelse med en slutrunde, som landsholdet har deltaget i.

Ud over Tivoli står Dansk Boldspil-Union, DBU, og TV 2 også bag arrangementet.

Fra klokken 17 sender TV 2 optakt til showet, hvor man blandt andet vil se herrelandsholdet sætte kurs mod Tivoli, når de forlader træningslejren i Helsingør.

Liveshowet bliver ligeledes sendt på TV 2.

Landsholdet spiller sin første EM-kamp søndag den 16. juni imod Slovenien.

/ritzau/