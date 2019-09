Lang vej til den nye metrolinje

* Forarbejdet til den nye metrolinje startede i 2002.

* I 2005 var forberedelserne færdige, og planen blev præsenteret for staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Samme år blev det besluttet at anlægge Cityringen.

* Metroselskabet, der i dag anlægger og driver Københavns Metro, blev stiftet i 2007. En ny anlægslov blev nemlig vedtaget af Folketinget, hvor bygherren på den eksisterende metro, Ørestadsselskabet, blev nedlagt, og Metroselskabet tog over.

* I 2009 fik Cityringen den endelige godkendelse af Transportministeren, og anlægsarbejdet kunne dermed gå i gang. Det var også i 2009, at de arkæologiske udgravninger begyndte.

* I 2011 skrev det italienske selskab Copenhagen Metro Team under på, at de skulle bygge metroringen. Og herfra blev byggepladserne til arbejdet etableret.

* Selve borearbejdet i forbindelse med anlægningen af tunnelerne startede dog først i 2013.

* En naboklage fra beboerforeningen ved Nørrebroparken i København var ved at få store konsekvenser for byggeriet i 2013. Det var et stort problem for byggeriet, da en enkelt klage, der ikke var afgjort, forsinkede arbejdet.

* På grund af de mange naboklager blev der vedtaget en nabopakke, der blandt andet gav støjplagede naboer til metrobyggeriet ret til genhusning. En pakke, der kostede omtrent 300 millioner kroner og blev finansieret af Metroselskabet.

* Der var også 569 arbejdsulykker i forbindelse med opførelsen af den nye metrolinje, det viste en aktindsigt DR tidligere har fået.

* Der var også en lang række påbud fra Arbejdstilsynet på de nye metrostationers byggepladser. Påbuddene handlede om farlige arbejdsforhold for arbejderne.

* Søndag den 29. september 2019 bliver det så endelig muligt for beboere og turister i København at bruge metroen.

* Der er dog ingen mobildækning i den nye metro endnu, og på hverdagsnætter kører metroen kun i én retning. Det skyldes, at ikke alt arbejdet er helt på plads endnu.

Kilder: Metroselskabet, Vejdirektoratet, DR.

