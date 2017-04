Langdistancevenskab skabte stor kunst

Michelangelo inspirerede den yngre kunstner Sebastiano til at skabe kristne motiver. Danske Matthias Wivel står bag udstilling med de to store kirkekunstnere på Londons National Gallery

500 år efter, de arbejdede tæt sammen, kan værker af de gamle venner Michelangelo og Sebastiano atter ses i selskab. Det sker på National Gallery i London, hvor den danske museumsinspektør Matthias Wivel er manden bag udstillingen, som viser, hvordan de to producerede nogle af de mest monumentale værker i den kristne kunst.

Udstillingen er inspireret af Sebastianos værk ”Opvækkelsen af Lazarus”, som var det første maleri i samlingen, da National Gallery blev grundlagt i 1824 med 38 malerier doneret af forsikringsmægleren John Julius Angerstein.

Det er netop 500 år siden, at Sebastiano del Piombo (1485-1547) begyndte på det næsten fire meter høje maleri, som i dag er alt for stort og skrøbeligt til at blive udlånt. Men her på udstillingen kan maleriet ses sammen med nogle af de skitser af Lazarus, som Michelangelo (1475-1564) bidrog med.

”Venskabet og samarbejdet var afgørende for Sebastiano i hans udvikling som kunstner – hvorimod det for Michelangelo var mindre vigtigt og heller ikke havde den store kreative betydning. Men han var en god ven, der hjalp Michelangelo med hans forretningsaftaler i Rom, så de havde brug for hinanden på forskellige